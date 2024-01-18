ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling İnfo tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 522 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet düşüşle 124 adet oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 233 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 622 olurken, açık sularda 1 adet düşüşle 23 adet, iç sularda 1 adet düşüşle 1 adet olarak açıklandı.

Sondaj kulelerinin 560 adedi yatay (Herizontal), 17 adedi yönlü (Directional), 32 adedi dikey (Vertical) olarak açıklandı. Yatay kule oranı yüzde 90,0 olarak gerçekleşti.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 313 adet oldu.