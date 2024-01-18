API petrol stokları arttı

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 12 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 5 milyon 215 bin varil düşüşün ardından 483 bin varil arttı. Analistlerin beklentisi 2,4 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada eklenen petrolle birlikte 355,6 milyon varile ulaştı.

API benzin stokları bir önceki hafta yaşanan 4 milyon 896 bin varil artışa 4 milyon 866 bin varil daha ekledi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 üzerinde bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları da benzin stokları gibi yükselişini sürdürdü. Bir önceki hafta açıklanan 6 milyon 873 bin varil artışın üzerine 5 milyon 210 bin varil daha ürün geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise düşüş ikinci haftaya taşındı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 625 bin varil düşüşün ardından 1 milyon 925 bin varil daha geriledi.