ABD'de sondaj kule sayısı azaldı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 8 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 11 adet azalarak 660 adet seviyesine indi.
08.02.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 11 adet düşüşle 532 adet olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 128 adet oldu.
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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 178 adet daha aşağıda bulunuyor.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 632 olurken, açık sularda 2 adet artışla 27 adet, iç sularda 1 adet düşüşle 1 adet olarak açıklandı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 313 adet oldu.