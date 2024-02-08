ABD'de sondaj kule sayısı azaldı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 11 adet düşüşle 532 adet olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 128 adet oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 178 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 632 olurken, açık sularda 2 adet artışla 27 adet, iç sularda 1 adet düşüşle 1 adet olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 313 adet oldu.