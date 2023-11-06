ABD'de sondaj kule sayısı geriledi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 3 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 618 adede indi.

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Sondaj kulelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş 152 adet oldu.

Petrol sondaj kule sayısı 8 adet aşağı gelerek 496 adet olarak belirlendi. Doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 118 adede çıkarken, iki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 adet olarak açıklandı.

Sondaj kulelerinin 594 adedi karada, 21 adedi açık sularda, 3 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 6 adet, açık sularda 3 adet azalırken, iç sularda 2 adet arttı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 7 adet azalarak 304 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 4 adet artışla 104 adede çıktı.

Teksas ve New Mexico üretim merkezlerini de içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 3 adet düşüşle 310 adet seviyesine geriledi.

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Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 196 adet oldu. Ülkede petrol kule sayısı 122 adet, doğal gaz kule 74 adet olarak kaldı.

Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 19 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 7 adet düşüşle 814 adede indi.