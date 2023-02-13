ABD'de sondaj kule sayısı yükseldi

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 126 adet yukarı geldi.



ABD'de sondaj kulelerinin 741 adedi karada, 18 adedi açık sularda, 2 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 4 adet azalırken, açık sulardaki sondaj kule sayısı 8 adet arttı.



Ülkede petrol sondaj kule sayısı 10 adet artışla 609 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 8 adet düşüşle 150 adet seviyesine geldi. Doğal gaz ve petrol ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 7 adet düşüşle 370 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 4 adet artışla 109 seviyesine geldi.

En büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 2 adet düşüşle 352 adete indi.