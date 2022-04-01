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ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD'de mart ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı.

01.04.2022 - 15:41 |
ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan "İş Gücü İstatistikleri" raporuna göre geçen ay tarım dışı istihdam 431 bin oldu. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 490 bin artacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi şubat ayı için 678 bin seviyesinden 750 bine, ocak ayı için 481 binden 504 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 426 bin ile piyasa beklentisi olan 480 binin altında geldi. Kamuda istihdam 5 bin artış gösterdi.

İmalat sektöründe istihdam 38 bin artarken, inşaat sektöründe 19 bin yükseldi.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Mart ayında işsizlik oranı yüzde 3,6'ya düştü. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinden yüzde 3,7'ye gerileyeceği yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 6,9'a indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5, 2024 yılı için yüzde 3,6 olarak açıklamıştı. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde bulunuyor. 

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,41, yıllık yüzde 5,56 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 yükseliş olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise 0,1 saat düşüşle 34,6 saat oldu.

Ülkede iş gücüne katılım oranı yüzde 62,3'ten yüzde 62,4'e yükseldi.

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