ABD'de tüketici harcamaları arttı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre nisan ayında kişisel harcamalar bir önceki aya göre yüzde 0,8, gelirler ise yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi gelirlerde ve harcamalarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,4 yukarı geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yakından takip edilen gıda ve enerji dışarıda bırakılan (çekirdek PCE) kişisel tüketim harcamaları fiyatları ise piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Çekirdek PCE artışı aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,7 oldu.