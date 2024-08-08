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ABD'de tüketici kredileri tahminlerden az arttı

ABD'de tüketici kredileri Haziran ayında kredi kartı bakiyelerinde küçülmeyi yansıtacak şekilde tahminlerden daha az arttı.

08.08.2024 - 09:15 | | Foreks Haber
ABD'de tüketici kredileri tahminlerden az arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayınlanan verilere göre, Mayıs ayında 11,35 milyar dolardan 13,9 milyar dolara yukarı yönlü revize edilen bir artışın ardından toplam kredi borcu Haziran ayında 8,9 milyar dolar arttı. Analistlerin beklentisi 9,7 milyar dolar artış olacağı yönündeydi.

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Kredi kartlarını da içeren dönen krediler, 2021'in başından bu yana en büyük düşüşle yaklaşık 1,7 milyar dolar azaldı. Araç alımları ve okul harçları gibi dönmeyen krediler ise bir yılın en yüksek artışı olan 10,6 milyar dolar yükseldi.

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