ABD'de üretici fiyatları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre şubat ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen, yüzde 0,9'dan yüzde 1,6'ya yükseldi. Analistlerin beklentisi yüzde 1,1 artış olacağı yönündeydi.

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Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 artan fiyatların, şubat ayında da aynı seviyede artacağını düşünüyordu.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,0 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,9 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,8 artış yaşandı. Enerji fiyatları aylık yüzde 4,4, gıda fiyatları yüzde 1,0 arttı. Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise yüzde 0,7 oldu.