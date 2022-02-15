ABD'de üretici fiyatları beklentileri aştı
ABD Çalışma Bakanlığı, Üretici Fiyat Endeksi’ni (ÜFE) açıkladı. Buna göre ÜFE ocak ayında yıllık bazda yüzde 9.7 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise üretici fiyatlarının yüzde 9.1 oranında yükseleceği yönündeydi.
ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 1 oranında yükselerek piyasa beklentisi olan yüzde 0.5 oranının üzerinde gerçekleşti.
ABD’de üretici fiyatları aralık ayında yüzde 9.8 oranında artmıştı.
Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,8 yukarı geldi. Çekirdek fiyatlarda artış yıllık yüzde 8,3 seviyesine ulaştı. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 7,9 yükseliş olacağı şeklindeydi.
Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,9 artış olurken, yıllık bazda yüzde 6,9 yükseliş kaydedildi.
Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,8 artış gösterdi.
ABD'de geçtiğimiz hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanmıştı. TÜFE ocak ayında yıllık bazda yüzde 7.5 oranında artış kaydetmişti. Böylelikle ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesindeki yerini korumuş oldu.
ABD'de ÜFE ve TÜFE'nin yükselişini sürdürmesi ABD Merkez Bankası'nı (Fed) sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Fed'in mart ayında politika faizini yüzde 0.50 oranında artırması bekleniyor.