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ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükselerek piyasa beklentilerinin altında arttı.

14.10.2021 - 16:23 | | AA
ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. ÜFE, ağustosta yüzde 0,7 artmıştı.

Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,6 artarak Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı gösterdi. Endeksin eylülde yıllık yüzde 8,7 artması bekleniyordu. ÜFE ağustos ayında ise yıllık yüzde 8,3 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6,8 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 7,1 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE ağustosta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,7 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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