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ABD'de üretici fiyatları rekor kırdı

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mart ayında yıllık bazda yüzde 11.2 yükselerek 2010 yılından bu yana en büyük artışı kaydetti.

13.04.2022 - 16:21 | | UZMANPARA
ABD'de üretici fiyatları rekor kırdı

Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 10.6 artması yönündeydi. ÜFE şubat ayında yüzde 10.3 oranında yükselmişti. 

Üretici fiyatları martta aylık bazda yüzde 1.4 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 1.1 oranında yükseleceği şeklindeydi. 

Çekirdek ÜFE ise mart ayında yıllık bazda yüzde 9.2, aylık bazda yüzde 1 seviyesinde arttı. 

ABD’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. 

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