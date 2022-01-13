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ABD'de üretici fiyatları yükseldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin altında arttı.

13.01.2022 - 17:17 |
ABD'de üretici fiyatları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, üretici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,8 olan artış hızının yüzde 0,4'e gerileyeceği yönündeydi.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda yüzde 9,7 yükseliş görüldü. Analistler artışın yüzde 9,8 olacağını tahmin ediyordu.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,5 yukarı geldi. Çekirdek fiyatlarda artış yıllık yüzde 8,3 seviyesine ulaştı. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 8 artış olacağı şeklindeydi.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi.

Kişisel tüketim ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 0,1 artış gösterdi.

Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,6 düşüş yaşanırken, enerji fiyatları yüzde 3,3 geriledi.

 

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