Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de üretilmeyen tüm otomobillere tarife
HaberlerUzmanparaABD'de üretilmeyen tüm otomobillere tarife

ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere tarife

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere", yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

27.03.2025 - 08:23 | | AA
ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere tarife

Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Haberin Devamı

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak." dedi.

ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

Rusya'da çığ düştü: 4 ölü

Rusya'da çığ düştü: 4 ölü

Bakırköy ilginç kaza: Aydınlatma direğine çarptı, metrelerce sürükledi

Bakırköy ilginç kaza: Aydınlatma direğine çarptı, metrelerce sürükledi