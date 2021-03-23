ABD'de yeni konut satışları geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 18,2 azaldı. ABD'de bu dönemde 775 bin yeni konut satıldı.

Beklenenden fazla azalış gösteren ve Mayıs 2020'den bu yanan kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 6,5 azalarak 875 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 arttı. Ocak ayına ilişkin yeni konut satış rakamları da 923 binden 948 bine revize edildi.

ABD'de şubat ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 5,3 artışla 349 bin 400 dolara yükseldi.