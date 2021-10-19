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AB'de inşaat üretimi azaldı

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 düştü.

19.10.2021 - 13:21 | | AA
AB'de inşaat üretimi azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,3 geriledi. İnşaat üretimi, 2020'nin ağustos ayına göre de yüzde 1,6 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 1,8, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 1 geriledi.

AB ülkeleri arasında ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 2,4 ile Portekiz, yüzde 1,9 ile Slovakya ve yüzde 1,6 ile Polonya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 10,5 ile İsveç, yüzde 5,9 ile Macaristan ve yüzde 3,1 ile Almanya'da belirlendi.

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