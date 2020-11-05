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05.11.2020 - 13:20 | | AA

AB'de perakende satışlar eylülde düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7'lik düşüş gösterdi.

AB'de perakende satışlar eylülde düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 yükseldi.

AB'de ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 düşerken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 arttı.

AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,8 ile Bulgaristan, yüzde 1,9 ile Portekiz ve yüzde 1,7 ile Romanya'da gerçekleşti.

Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 7,4 ile Belçika, yüzde 4,5 ile Fransa ve yüzde 2,2 ile Almanya'da belirlendi.

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