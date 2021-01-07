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07.01.2021 - 13:49 | | AA

AB'de perakende satışlar sert düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı kasımda bir önceki aya göre yüzde 5'lik düşüş gösterdi.

AB'de perakende satışlar sert düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 6,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,9 azaldı.

AB'de ise perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 2 düştü.

AB ülkeleri arasında kasımda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,6 ile Hollanda, yüzde 2,5 ile Hırvatistan ve yüzde 1,9 ile Almanya'da gerçekleşti. 

Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 18 ile Fransa, yüzde 15,9 ile Belçika ve yüzde 9,9 ile de Avusturya'da belirlendi. 

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