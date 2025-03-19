AB'de saatlik iş gücü maliyeti yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılı son çeyrek döneminde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

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Buna göre, Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti ortalaması, geçen yılın son çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

AB'de saatlik iş gücü maliyetleri son çeyrekte sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 4,5, hizmet sektöründe de yüzde 4,2 arttı.

AB ülkeleri arasında son çeyrekte işçi maliyetleri en fazla artış gösteren ülkeler, yüzde 13,9 ile Hırvatistan, yüzde 13,8 ile Polonya, yüzde 13,1 ile Romanya, yüzde 13 ile Bulgaristan ve yüzde 11,9 ile Macaristan oldu.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 4,4, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 4,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 yükseldi.