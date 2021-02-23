AB'de yıllık enflasyon arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.



Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 0,9 oldu.



Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşen eksi enflasyon süreci ocak ayında sona erdi.



AB'de ise aralık ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,2'ye çıktı.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 0,4 olarak ölçüldü.