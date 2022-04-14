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UzmanparaAB'den ruble ile gaz ticaretine ilişkin uyarı
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AB'den ruble ile gaz ticaretine ilişkin uyarı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'dost olmayan ülkelerin' gaz ödemelerini ruble ile yapması kararının yaptırımları ihlal etme anlamına geleceğini belirtti.

14.04.2022 - 11:54 |
AB'den ruble ile gaz ticaretine ilişkin uyarı

Avrupa Birliği (AB), üyelerine ruble ile gaz ödemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bloomberg'in haberine göre Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dost olmayan ülkelerden gaz ödemelerini ruble ile istemesi hakkında bir analiz sunumu gerçekleştirdi.

Sunumda ruble ile gaz ödemelerinin Moskova'ya yönelik yaptırımların ihlali anlamına gelebileceği uyarısında bulunuldu.

31 Mart'ta Putin, Rus gazının dost olmayan ülkelerle ticaretinde kuralları belirleyen kararnameyi imzalamıştı. Buna göre Rus gazının satın alınabilmesi için alıcıların ruble ve döviz olmak üzere iki ayrı hesap açması gerektiği, Gazprombank'ın dövizin rubleye dönüşünden sorumlu banka olacağını ve ruble ödemeleri Gazprom'a aktaracağı belirtilmişti.

Putin söz konusu ödemelerin yapılmaması halinde gaz sevkiyatının duracağını aktararak “Ödemeler yapılmazsa bunu tüm sonuçlarıyla birlikte alıcılar açısından bir temerrüt olarak kabul edeceğiz. Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işi yapmayacağız. Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." demişti.

Batılı ülkelerin finansal sistemi bir silah gibi kullandığını belirten Putin, “Avrupalı tüketicilere kaynaklarımızı sağladık ve bize euro olarak ödeme yaptılar ve  sonra kaynaklarımızı dondurdular. Bu bağlamda Avrupa'ya gazın bir kısmını ücretsiz olarak teslim etmiş olduk. Bu elbette devam edemez” ifadelerini kullanmıştı.

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