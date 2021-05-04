AB'den yenilenebilir enerji desteklerine onay

AB Komisyonu, Danimarka hükümetinin rüzgar, hidroelektrik ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini destekleme planının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 400 milyon euroluk destek verilmesinin haksız rekabete neden olmayacağına işaret edilen açıklamada, bu yatırımların AB'nin 2050 iklim hedeflerine uyumlu bulunduğu ve ülkenin yenilenebilir enerji kullanım hedeflerini yakalamasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Program kapsamında, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikte fiyatların referans değer altına inmesi durumunda kamunun farkı ödeyerek fiyat istikrarı sağlaması öngörülüyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.