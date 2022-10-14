ABD'li bankalar 3. çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının etkisiyle ABD'nin en büyük bankası JP Morgan'ın faiz geliri rekor kırdı. Bankanın net faiz geliri 3. çeyrekte 17,6 milyar dolara yükseldi.

Bankanın bu dönemde kârı yüzde 16,7 düşüşle 9,74 milyar dolar veya hisse başına 3,12 dolar oldu.

3. çeyrek yatırım bankacılığı gelirleri yıllık yüzde 43 düşüşle 1,71 milyar dolar oldu. Beklenti 1,59 milyar dolardı.

Morgan Stanley

Bankanın kârı bu dönemde yüzde 30 düştü. Bankanın 3. çeyrekte gelirleri yüzde 12 düşüşle 12,99 milyar dolara geriledi. Beklenti 13,25 milyar dolardı. Banka 2,49 milyar dolar veya hisse başına 1,47 dolar kâr açıkladı.

Hisse senedi alım-satım işlemleri geliri yıllık yüzde 14 düşerek 2,46 milyar dolara indi. Kurumsal yatırım bankacılık geliri 1,28 milyar dolar oldu, beklenti 1,22 milyar dolardı.

Wells Fargo

Bankanın 3. çeyrek hasılatı tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ciro 19,51 milyar dolar oldu, beklenti 18,81 milyar dolardı. Ticari bankacılık geliri yıllık yüzde 42 artışla 2,95 milyar dolara yükseldi. Net faiz geliri de 12,1 milyar dolar oldu, beklenti 11,6 milyar dolardı.

Citigroup

Bankanın FICC satış ve işlem geliri tahminlerin altında kaldı. FICC satış ve işlem geliri 3,06 milyar dolar oldu, beklenti 3,17 milyar dolardı.

Gelirler yüzde 25 düşüşle 18,51 milyar dolar oldu. Beklenti 18,25 milyar dolardı. Bankanın kârı 3,5 milyar dolara geriledi. Hisse başına kârlılık 1,63 dolar oldu. Yatırım bankacılığı geliri ise yıllık yüzde 64 düşerek 631 milyon dolar oldu. Beklenti 1,07 milyar dolardı.