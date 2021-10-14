ABD'li bankalar bilançolarını açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artışla 7,7 milyar dolar oldu. Şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 4,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,51 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 0,85 dolara yükseldi.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 22,8 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Bank of America'nın geliri 20,3 milyar dolar olmuştu.

Citigroup karını yüzde 48 artırdı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Bankanın geçen yılın temmuz-eylül dönemindeki net karı, 3,2 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,36 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 2,15 dolar oldu.

Citigroup'un bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalış göstererek 17,2 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 17,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wells Fargo'nun karında yüzde 60'a yakın artış

Wells Fargo'nun net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre artış gösterdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,17 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 0,70 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2020'nin üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 azalışla 18,8 milyar dolar oldu. Banka, geçen yılın aynı döneminde 19,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin karı yüzde 37 arttı

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre ise kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artış göstererek 3,7 milyar dolar oldu. Şirket, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,66 dolar olan kurumun hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,98 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 14,8 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Morgan Stanley'nin geliri 11,7 milyar dolar olmuştu.