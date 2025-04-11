ABD'li bankalar bilançolarını açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Morgan Stanley, 2025'in ilk çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

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JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 artışla 45,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ilk çeyreğinde 41,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 14,6 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2024'ün ilk çeyreğinde 13,4 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da ilk çeyrekte 5,07 dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 4,44 dolar seviyesindeydi.

"EKONOMİ ÖNEMLİ BİR TÜRBÜLANSLA KARŞI KARŞIYA"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, "Ekonomi, vergi reformu ve düzenlemelerin gevşetilmesi gibi potansiyel olumlu gelişmelerin yanı sıra, tarifeler ve "ticaret savaşları", devam eden kalıcı enflasyon, yüksek bütçe açıkları ve hala oldukça yüksek olan varlık fiyatları ile oynaklık gibi potansiyel olumsuzluklarla birlikte ciddi bir türbülansla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

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Dimon, en iyisini umduklarını ancak bankayı çeşitli senaryolara hazırlıklı tuttuklarını kaydetti.

WELLS FARGO'NUN NET KARI YAKLAŞIK YÜZDE 6 ARTTI

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 20,15 milyar dolara geriledi. Banka, geçen yıl ilk çeyrekte 20,86 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı ise 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artışla 4,89 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,62 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ilk çeyreğinde 1,39 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2024'ün aynı döneminde 1,20 dolar seviyesindeydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wells Fargo Üst Yöneticisi Charlie Scharf, "ABD için adil ticaretin önündeki engelleri değerlendirmeye yönelik hükümetin kararlılığını destekliyoruz ancak böylesine büyük adımların belirli riskleri de beraberinde getirdiği açık." ifadelerini kullandı.

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Bu yıl daha yavaş seyreden bir ekonomik ortam beklediklerini belirten Scharf, buna hazırlıklı olduklarını ancak nihai tablonun, politika değişikliklerinin sonucu ve zamanlamasına bağlı olacağını aktardı.

MORGAN STANLEY'NİN NET KARI YÜZDE 26,5 YÜKSELDİ

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 artarak 17,7 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün ilk çeyreğinde 15,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net karı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artarak 4,3 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,02 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,6 dolara çıktı.