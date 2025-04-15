ABD'li iki büyük bankanın net karı arttı

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ve Citigroup, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

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Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artışla 7,4 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ilk çeyreğinde 6,7 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 76 sent olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 90 sente çıktı.

Bank of America'nın geliri ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 27,4 milyar dolara çıktı. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

CİTİGROUP'UN KARI YÜZDE 21 ARTTI

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 4,1 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

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Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,96 dolar olarak kaydedildi.

Citigroup'un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 1,58 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 21,6 milyar dolara ulaştı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 21 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​​​