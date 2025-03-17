ABD'li tüketicilerden enflasyon öngörüsü

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre ABD tüketicisi Kasım 2022'den bu yana ekonomi hakkında bu kadar karamsar hissetmemişti. O dönemde yıllık enflasyon %7,1 seviyesindeydi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin resesyona girmeden enflasyonun kontrol altına alındığı yumuşak iniş şansının azaldığını kabul etmişti.

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ABD enflasyonunun Aralık ayında %2,9 seviyesinde olması ve gayrisafi yurt içi hasılanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında genişlemesiyle birlikte Fed, ekonomiyi güvenli bir şekilde iniş pistine yönlendirecek gibi görünüyordu.

Ancak Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri, 2025'te beklentileri değiştirdi. Aynı ankete göre tüketiciler artık bir yıllık enflasyonun %4,9'a yükselmesini bekliyor.

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketi Mart ayı ortasında tüketici duyarlılık endeksini 57,9 olarak açıklayarak Şubat ayına kıyasla %10,5'lik bir düşüş gösterdi ve Dow Jones'un 63,2'lik konsensüs tahmininin altında kaldı. Bir yıllık enflasyon görünümü Kasım 2022'den bu yana en yüksek değer olan %4,9'a yükseldi. Anketin direktörü Joanne Hsu, "Birçok tüketici politika konusundaki yüksek belirsizlik seviyesini gerekçe gösterdi" dedi.