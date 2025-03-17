Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'li tüketicilerden enflasyon öngörüsü
HaberlerUzmanparaABD'li tüketicilerden enflasyon öngörüsü

ABD'li tüketicilerden enflasyon öngörüsü

ABD'li tüketiciler önümüzdeki yıl enflasyonun yükseleceğini düşünüyor.

17.03.2025 - 09:23 | | Foreks Haber
ABD'li tüketicilerden enflasyon öngörüsü

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre ABD tüketicisi Kasım 2022'den bu yana ekonomi hakkında bu kadar karamsar hissetmemişti. O dönemde yıllık enflasyon %7,1 seviyesindeydi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin resesyona girmeden enflasyonun kontrol altına alındığı yumuşak iniş şansının azaldığını kabul etmişti.

Haberin Devamı

ABD enflasyonunun Aralık ayında %2,9 seviyesinde olması ve gayrisafi yurt içi hasılanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında genişlemesiyle birlikte Fed, ekonomiyi güvenli bir şekilde iniş pistine yönlendirecek gibi görünüyordu.

Ancak Başkan Donald Trump'ın gümrük vergileri, 2025'te beklentileri değiştirdi. Aynı ankete göre tüketiciler artık bir yıllık enflasyonun %4,9'a yükselmesini bekliyor.

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketi Mart ayı ortasında tüketici duyarlılık endeksini 57,9 olarak açıklayarak Şubat ayına kıyasla %10,5'lik bir düşüş gösterdi ve Dow Jones'un 63,2'lik konsensüs tahmininin altında kaldı. Bir yıllık enflasyon görünümü Kasım 2022'den bu yana en yüksek değer olan %4,9'a yükseldi. Anketin direktörü Joanne Hsu, "Birçok tüketici politika konusundaki yüksek belirsizlik seviyesini gerekçe gösterdi" dedi.

VakıfBank'ta Boskovic'ten sonra bir bomba daha!

VakıfBank'ta Boskovic'ten sonra bir bomba daha!

Emtia piyasası geçen hafta karışık seyir izledi

Emtia piyasası geçen hafta karışık seyir izledi