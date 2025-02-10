'ABD'nin daha az borcu olabilir'

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, savurgan harcamaları tespit etmek amacıyla ödeme kayıtlarını tarayan yönetim yetkililerinin dikkatlerini küresel finans sisteminde merkezi bir rol oynayan borç ödemelerine çevirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Trump "Hazine tahvillerine bile bakıyoruz. Hazine tahvilleriyle ilgili bir sorun olabilir. Bu şeylerin çoğu sayılmıyor olabilir. Bu nedenle belki de düşündüğümüzden daha az borcumuz olabilir" diye konuştu.

ABD Hazinesi'ne göre ABD'nin şu anda 36.2 trilyon dolar kamu borcu var ve bu da GSYH'nin %120'sinden fazlasına eşit.