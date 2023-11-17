Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin haftalık kömür üretimi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

ABD'nin kömür üretiminde 11 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 6 artış yaşandı.

17.11.2023 - 09:20 | | Foreks Haber
ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 11,8 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 11,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Haberin Devamı

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 1 artış gösterdi.

Mississippi nehri'nin doğusunda üretim 5,1 milyon ton, batısında 6,7 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar yüzde 1,6 düşüşle 510,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep ifade verdi! Aylık gelirini açıkladı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep ifade verdi! Aylık gelirini açıkladı

Bakan Uraloğlu: Çalışmalara 2024 yılının ilk aylarında başlanacak

Bakan Uraloğlu: Çalışmalara 2024 yılının ilk aylarında başlanacak