Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin haftalık kömür üretimi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

ABD'nin kömür üretiminde 18 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 artış yaşandı.

27.11.2023 - 08:29 | | Foreks Haber
ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 11,9 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 11,18 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti. 

Haberin Devamı

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 2,8 artış gösterdi. 

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 5,1 milyon ton, batısında 6,7 milyon ton oldu. 

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar üretim yüzde 1,5 düşüşle 522 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Selena Gomez son haliyle gündem oldu! '10 yaş yaşlanmış'

Selena Gomez son haliyle gündem oldu! '10 yaş yaşlanmış'

Dört deprem uzmanından İstanbul çağrısı! 'Sarayburnu'ndan Çatalca'ya kadar' dedi ve uyardı

Dört deprem uzmanından İstanbul çağrısı! 'Sarayburnu'ndan Çatalca'ya kadar' dedi ve uyardı