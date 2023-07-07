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ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

ABD'nin kömür üretimi 1 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 4,6 düşüş gösterdi.

07.07.2023 - 09:24 |
ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 10,6 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 11,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti. 

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 2,8 azaldı. 

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,5 milyon ton, batısında 6 milyon ton oldu. 

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar kömür üretimi yüzde 0,1 artışla 296,8 milyon ton olarak gerçekleşti. 

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