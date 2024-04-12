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Uzmanpara ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı
Haberler Uzmanpara ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

ABD'nin kömür üretiminde 6 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 12,5 düşüş yaşandı.

12.04.2024 - 09:42 | | Foreks Haber
ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 7,7 milyon ton seviyesinde kaldı. Bir önceki hafta üretim 8,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti. 

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Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 27,8 düşüş gösterdi. 

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 3,3 milyon ton, batısında 4,3 milyon ton oldu. 

Yılın ilk gününden itibaren üretim yüzde 15,6 düşüşle 133,1 milyon ton olarak gerçekleşti. 

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