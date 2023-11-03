ABD'nin haftalık kömür üretimi düştü
ABD'nin kömür üretiminde 28 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 5,6 düşüş yaşandı.
03.11.2023 - 09:20 | | Foreks Haber
Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 10,9 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 11,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.
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Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 7,9 düşüş gösterdi.
Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,7 milyon ton, batısında 6,2 milyon ton oldu.
Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar üretim yüzde 1,6 düşüşle 487,2 milyon ton olarak gerçekleşti.