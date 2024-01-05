ABD'nin haftalık kömür üretimi geriledi
ABD'nin kömür üretiminde 30 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 23,8 düşüş yaşandı.
05.01.2024 - 09:24 | | Foreks Haber
Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 8,6 milyon ton seviyesinde kaldı. Bir önceki hafta üretim 11,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.
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Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi.
Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 3,8 milyon ton, batısında 4,9 milyon ton oldu.
Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar üretim yüzde 2,1 düşüşle 580,4 milyon ton olarak gerçekleşti.