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ABD'nin haftalık kömür üretimi yükseldi

ABD'nin kömür üretiminde 12 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 artış yaşandı.

18.08.2023 - 09:30 |
ABD'nin haftalık kömür üretimi yükseldi

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 11,9 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 11,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Kömür üretimi yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 5,1 milyon ton, batısında 6,9 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar yüzde 0,2 artışla 364,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

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