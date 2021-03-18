ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,5) artarak yaklaşık 500 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 637 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 500 bin varil artarak 232 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 323 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 113 bin varil azalarak 2 milyon 520 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 6-12 Mart haftasında 1000 varil artarak 11 milyon 360 bin varile yükseldi.

EIA'nın Mart 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon varil olması bekleniyor.