ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 600 bin varil (yüzde 0,8) artarak yaklaşık 439 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 5 milyon 300 bin varil (yüzde 2,3) azalışla 228 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 75 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 432 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 585 bin varil azalarak 1 milyon 904 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 24-30 Temmuz haftasında 29 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 571 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.