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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 300 bin varil arttı.

07.10.2021 - 09:07 | | AA
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 300 bin varil (yüzde 0,6) artarak yaklaşık 420 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil azalarak 617 milyon 800 bin varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon 300 bin varil (yüzde 1,5) artışla 225 milyon 100 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 483 bin varil artarak yaklaşık 7 milyon 35 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 906 bin varil azalarak 2 milyon 114 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25 Eylül-1 Ekim haftasında 210 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 748 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Eylül 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

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