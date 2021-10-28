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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil arttı.

28.10.2021 - 08:51 | | AA
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1) artarak yaklaşık 430 milyon 800 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 100 bin varil (yüzde 0,2) azalarak 614 milyon 200 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 215 milyon 700 bin varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 430 bin varil artarak 6 milyon 254 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 273 bin varil azalarak 2 milyon 787 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Ekim haftasında 11 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 742 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ekim 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

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