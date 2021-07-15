Geri Dön
UzmanparaABD'nin ham petrol stokları azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 900 bin varil azaldı.

15.07.2021 - 09:21 | | AA
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 900 bin varil (yüzde 1,8) azalarak yaklaşık 437 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 236 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 347 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 221 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 397 bin varil artarak 4 milyon 25 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 3-9 Temmuz haftasında 98 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 834 bin varil olarak gerçekleşti. 

EIA'nın Temmuz 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı

Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzatıldı

Esad rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü

Esad rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü

47 ilde büyük operasyon! 76 tutuklama kararı...

47 ilde büyük operasyon! 76 tutuklama kararı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

Uzun yola çıkacak sürücülere önemli uyarı!

Uzun yola çıkacak sürücülere önemli uyarı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

47 ilde büyük operasyon! 76 tutuklama kararı...

47 ilde büyük operasyon! 76 tutuklama kararı...

Sıradaki Haber
Paralar yarın hesaplarda! En düşüğü 1.108 TL

Paralar yarın hesaplarda! En düşüğü 1.108 TL

Sıradaki Haber
Koronavirüs bitmeden yeni salgın uyarısı

Koronavirüs bitmeden yeni salgın uyarısı

Sıradaki Haber
18 yaş altı aşılama ne zaman? 18 yaş altı aşı olacak mı, kimler aşı olacak?

18 yaş altı aşılama ne zaman? 18 yaş altı aşı olacak mı, kimler aşı olacak?

Sıradaki Haber