ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 500 bin varil (yüzde 0,4) azalarak yaklaşık 423 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 7 milyon 200 bin varil (yüzde 3,2) azalışla 220 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 531 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 810 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 698 bin varil azalarak 2 milyon 342 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 28 Ağustos – 3 Eylül haftasında 1 milyon 492 bin varil azalarak yaklaşık 10 milyon 412 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Eylül 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.