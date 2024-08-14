ABD'nin ham petrol stokları düştü

API'ye göre analistlerin 2 milyon varillik daha küçük bir düşüş öngördükleri bir ortamda ABD'nin ham petrol stokları 9 Ağustos'ta sona eren hafta için 5 milyon 205 bin varil düştü.

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API bir önceki hafta ham petrol stoklarında 180.000 varillik bir artış olduğunu bildirmişti.

API verilerine göre ham petrol stokları bu yıl şu ana kadar 400.000 varil artarak yılbaşındaki seviyesine yaklaştı.

Benzin stokları da bu hafta 3,689 milyon varil azalarak geçen haftaki 3,31 milyon varillik artışı fazlasıyla telafi etti. Analistler 1,1 milyon varillik bir düşüş öngörüyordu. Son EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemi için beş yıllık ortalamanın %2 altında bulunuyor.

Distile ürün stokları geçen haftaki 1,22 milyon varillik artışın üzerine bu hafta 612.000 varillik bir artış kaydetti. Analistler 1,8 milyon varillik bir düşüş öngörüyordu. En son EIA verilerine göre distile ürünler 2 Ağustos'ta sona eren haftada beş yıllık ortalamanın yaklaşık %6 altında kaldı.