ABD'nin ham petrol üretimi rekor kırdı

EIA daha önce Mart ayında ABD petrol üretimini 13,49 milyon varil/gün olarak tahmin etmişti.

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EIA verilerine göre en çok petrol üreten eyalet olan Teksas'ta ham petrol üretimi %1,8 artışla 5,77 milyon varile yükselerek Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. EIA, ikinci en büyük üretici New Mexico'da üretimin bir önceki aya göre %3,4 azalarak 2,19 milyon varile gerilediğini söyledi.

EIA verilerine göre EIA'nın talep ölçütü olan toplam ABD petrol ürünü arzı Nisan ayında bir önceki aya göre 263.000 varil artarak 20,21 milyon varile yükseldi.

EIA, benzin talebinin Nisan ayında 145.000 varil artarak 8,91 milyon varile yükseldiğini ve Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.