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ABD ham petrol üretiminde düşüş beklentisi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) yayınladığı aylık Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, ABD ham petrol üretiminin önümüzdeki yıl bu yılki günlük 13,42 milyon varil seviyesinden 13,37 milyon varile düşeceğini öngördü.

11.06.2025 - 09:20 | | Foreks Haber
ABD ham petrol üretiminde düşüş beklentisi

Bu tahmin, EIA'nın gelecek yıl ABD ham petrol üretiminde 2021 yılından bu yana ilk kez bir düşüş öngördüğüne işaret ediyor. EIA, gelişmiş ülkelerdeki tüketimin azalmasını gerekçe göstererek bu yıl için toplam dünya petrol tüketimi tahminini yaklaşık 200.000 varil azaltarak 103,5 milyon varile indirdi.

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EIA, ABD doğal gaz üretiminin ve talebinin 2025 yılında rekor seviyelere yükseleceğini açıkladı. EIA, kuru gaz üretiminin 2024'teki günlük 103,2 milyar kübik feetten (bcfd) 2025'te 105,9 bcfd'ye ve 2026'da 106,4 bcfd'ye yükseleceğini öngördü. Bu rakam 2023 yılındaki 103,6 milyar metreküp ile karşılaştırıldığında rekor seviyede.

Kurum ayrıca 2024 yılında 90,5 milyar varil olan yurt içi gaz tüketiminin 2025 yılında 91,3 milyar varile yükseleceğini ve 2026 yılında 91,1 milyar varile gerileyeceğini öngördü.

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