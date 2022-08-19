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ABD'nin kömür üretimi arttı

ABD'nin kömür üretimi 13 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 5,2 artış gösterdi.

19.08.2022 - 09:50 |
ABD'nin kömür üretimi arttı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre kömür üretimi 11,7 milyon ton oldu. Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,3 milyon ton, batısında 7,4 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar kömür üretimi yüzde 2,5 artışla 361,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

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