ABD'nin kömür üretimi yükseldi

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu haftada kömür üretimi 11,5 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 10,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 13,9 artış gösterdi.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,9 milyon ton, batısında 6,6 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar yüzde 0,2 artışla 318,4 milyon ton olarak gerçekleşti.