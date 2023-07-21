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ABD'nin kömür üretimi yükseldi

ABD'nin kömür üretiminde 15 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 13,5 artış yaşandı.

21.07.2023 - 09:35 |
ABD'nin kömür üretimi yükseldi

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu haftada kömür üretimi 11,5 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 10,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 13,9 artış gösterdi.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,9 milyon ton, batısında 6,6 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar yüzde 0,2 artışla 318,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

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