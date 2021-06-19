ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 8 artarak 373'e yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 189 arttı.

Perşembe gününü 73,08 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 73,51 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 71,04 dolar seviyesinde tamamlamıştı.