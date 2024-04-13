ABD'nin sondaj kule sayısında düşüş sürdü

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 12 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 3 adet azalarak 617 oldu.

Haberin Devamı

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 134 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 506 oldu. Doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 108 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 2 seviyesinde kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 598'ü karada, 19'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 2, açık sularda 1 adet azaldı.

KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 5 adet artarak 141 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı değişmeyerek 71, doğal gaz kule sayısı 5 adet artışla 70 olarak belirlendi.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 17 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 2 adet artışla 758 seviyesinde çıktı.