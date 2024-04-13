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Uzmanpara ABD'nin sondaj kule sayısında düşüş sürdü
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ABD'nin sondaj kule sayısında düşüş sürdü

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste dördüncü haftasında da geriledi.

13.04.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
ABD'nin sondaj kule sayısında düşüş sürdü

Baker Hughes tarafından paylaşılan rapora göre 12 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 3 adet azalarak 617 oldu. 

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Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 134 adet daha aşağıda bulunuyor. 

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 506 oldu. Doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 108 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 2 seviyesinde kaldı. 

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 598'ü karada, 19'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 2, açık sularda 1 adet azaldı.

KANADA VE MEKSİKA KÖRFEZİ

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 5 adet artarak 141 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı değişmeyerek 71, doğal gaz kule sayısı 5 adet artışla 70 olarak belirlendi.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 17 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 2 adet artışla 758 seviyesinde çıktı. 

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