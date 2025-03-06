ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artışla 433 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil artacağı yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 395 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 400 bin varil düşüşle 246 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 6 bin varil artarak 13 milyon 508 bin varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı ise geçen hafta önceki haftaya göre günlük 106 bin varil azalışla 5 milyon 813 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 52 bin varil azalarak 4 milyon 136 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.