ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil artışla 443 milyon 200 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 850 bin varil düşeceği yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 400 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 800 bin varil artışla 225 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-16 Mayıs haftasında 5 bin varil artarak 13 milyon 392 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 247 bin varil artışla 6 milyon 89 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 138 bin varil artışla 3 milyon 507 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.